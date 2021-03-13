Meral Akşener'den cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk TV’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Toz zerresi kadar çalışmam yok'

Programda cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıt veren Akşener, "Kendi şahsıma yönelik buradan Cumhurbaşkanlığı postu, adaylığı çıkarmak gibi bir davranışım yok. Buradaki bütün insanlara, hepimize sorulsa, "Cumhurbaşkanı seçilmeyi ister misin?" Elbette isterim. Çok şereflidir. Ama elim o kadar iyi bir durumda ki... Çünkü adaylığa toz zerresi kadar çalışmam yoktur. Bir hedefi önünüze koyduğunuz zaman oraya varmak için her şeyi yok farz edersiniz" dedi.

"Bana düşen iş şu; mümkün olduğunca ülkenin önünü açacak, insanlara nefes aldıracak bir projeyi yönetmeye çalışmak" diyen Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"Onun için kim olur, kim olmaz gerçekten bilmiyorum. Elbette benim de öznesi benim olmadığım yol haritası, fikir uçuşturduğum bir alan, düşünce sistematiğim elbette var. Ama siyasetin çabuk tüketildiği dünyadayız biz.

Bugün x kişisi çok iyiyse yarın y kişisi öne çıkabiliyor. Benim Türkiye'ye önerim şu olur; seçmenin karşılığı olmuş, 'bununla yol yürüyebiliriz' dediği bir arkadaşla yürümenin faydalı olabileceği şeklinde. Ama ben bunu ne sayın Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Babacan ve Davutoğlu ile görüşmedim. Bugünden konuşmanın doğru olmadığına inanıyorum."