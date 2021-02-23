Meral Akşener'den 'Allah belasını versin' yanıtı: Utançla hatırlanacak bir terbiyesizlik

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin HDP'ye yönelik "Onların oylarının Allah belasını versin" sözlerine tepki gösteren Akşener, "Bu yönetici çıktı, bu ülkenin 6 milyon vatandaşına 'Allah belanızı versin' dedi. Bu Türk siyasi tarihinde utançla hatırlanacak bir terbiyesizlik. Dün kendinden olmayana terörist diyen bu zihniyet, bugün, işi iyice abartıp, kendine oy vermeyene bela okur hale geldi" dedi.

Akşener, "Bir yandan Apo’nun mektubunu okutturup, el birliğiyle teröriste güzellemeler yapacaksınız, kırmızı bültenle aranan kardeşinin ayağına, devletin televizyonunu gönderip, röportaj yapacaksınız, sonra çıkıp, sırf size oy vermiyorlar diye, bu memleketin insanlarına bela okuyacaksınız" ifadesini kullandı.

AKP'li Özlem Zengin'e de tepki gösteren Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugünlerde Ak Parti’nin üst düzey kadroları, milletimize tepeden bakan o çirkin tavırlarını, insanımızı sürekli kutuplaştıran o kirli zihniyetlerini, teker teker dışa vurmaya devam ediyorlar.

Bir Ak Parti milletvekili, üstelik de, kadın bir milletvekili, çıktı, Ak Parti’ye göre onurlu kadının tarifini yaptı. Tacize, tecavüze, utanmazlığa maruz kalan kadınlar için, utanmadan, “Onurlu kadın bir sene beklemez, ertesi gün şikayet eder” dedi.

Yani bu arkadaş diyor ki; “Tacize, tecavüze uğrayan kadın susuyorsa, susmak zorunda kalıyorsa, onursuzdur.”

“Aradan zaman geçtikten sonra konuşuyorsa, yine onursuzdur.”

Milletin vekili olduğunu iddia eden bir insanın sözlerine bakar mısınız? Bir iktidarın milletinden nasıl uzaklaştığına bakar mısınız? Şu utanmazlığa bakar mısınız?

Gerçekten ibretlik…