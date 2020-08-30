Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşener mesajında; "Vatanımıza ve özgürlüğümüze göz dikenlere karşı verilen o büyük mücadeleyi; Ve o mücadelenin mimarı mavi gözlü bozkurtumuzu unutturmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecek. #30AğustosZaferBayramımız kutlu olsun! Ne Mutlu Türküm diyene!" ifadelerini kullandı.
Meral Akşener'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
İYİP lideri Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj paylaştı.
Haber Merkezi
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşener mesajında; "Vatanımıza ve özgürlüğümüze göz dikenlere karşı verilen o büyük mücadeleyi; Ve o mücadelenin mimarı mavi gözlü bozkurtumuzu unutturmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecek. #30AğustosZaferBayramımız kutlu olsun! Ne Mutlu Türküm diyene!" ifadelerini kullandı.