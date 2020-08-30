Meral Akşener'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşener mesajında; "Vatanımıza ve özgürlüğümüze göz dikenlere karşı verilen o büyük mücadeleyi; Ve o mücadelenin mimarı mavi gözlü bozkurtumuzu unutturmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecek. #30AğustosZaferBayramımız kutlu olsun! Ne Mutlu Türküm diyene!" ifadelerini kullandı.

