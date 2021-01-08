Meral Akşener: Erdoğan seçime hazırlanıyor

Muhalefet'in erken seçim açıklamaları artmaya başladı. Son dönemde artan polemiklerin içeriği de başörtüsü, darbe gibi geleneksel tartışma başlıklarına kayınca bir hazırlık mı var sorusunu soranların sayısı artıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bir grup gazetecinin gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken son gelişmeleri seçimlere dönük bir hazırlık olarak gördüğü söyledi.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberindeki ilgili bölüm şu şekilde:

Bu korku iklimi ülkeyi erken seçime götürür mü?

Ben öyle öngörüyorum. Ben Haziran'da seçim bekliyorum dedim ama yanlış anlaşılmasın, bilgim, duyumum yok. Ama atılan adımlara baktığımda, 'Biden beni evde ziyaret etti' dendiğinde, bunun tercümesi "benim adamla aramı bozmayın"dır.

Erdoğan kazanmayı öngörerek -bunlar kazanmaya yönelik işler- Biden'ın karşısına güven kazanmış bir kişi olarak oturmayı tercih edebilir. Seçimin gerekçesi olarak söylüyorum. Atılan adımların seçime doğru olduğuna dair benim okumam var. Bu algoritma bu derece olmaz ki. Can Ataklı gazeteci, Sağlar emekli siyasetçi, Başbuğ emekli asker… Buradan bir darbe çıkarıyorsun…

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Cuma namazı sonrası cami avlusunda 21 yaşında bir kız çocuğu 67 yaşında bir adam tarafından torunu olacak yaşta bir kız çocuğu büyük hakarete uğradı. Vitrin süsü denildi, insanların önüne atıldı. Başörtüsü meselesi vicdanlarda kapandı ki. 'Aynı belediyeleri alırlarsa yardımlar kesilir, bu kez de bunlar kafalarınızı açar'ı hatırlatmak amaçlı bir tavır olabilir. Hepsi seçime doğru iş.