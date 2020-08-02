Meral Akşener Ayasofya'yı ziyaret etti

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, dün ailesiyle birlikte Ayasofya'yı ziyaret ederek namaz kıldı.

Çıkışta gazetecilere kısa bir açıklama yapan Akşener, “Anadolu'nun kapılarını açan Alparslan Han'a, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'a, İstanbul'u Ayasofya'yı özgürleştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına dua ettik" dedi.

Koronavirüs karantinasında olduğu için Ayasofya'nın cami olarak açılışına katılamadığını söyleyen Akşener "15 gün ben Ankara'da evden ayrılamadım. Bugüne nasipmiş, biz sadece ailecek geldik, yeğenim, oğlum, eşim burada. Kıldık namazlarımızı Allah kabul etsin” diye konuştu.