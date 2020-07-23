Meral Akşener, Ayasofya programına karantinada olduğu için katılamayacak

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Ayasofya'da yapılacak yarınki programa katılamayacak.

İYİP'den yapılan açıklamada, ''Ecdat yadigarı Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması ve yarın kılınacak cuma namazıyla başlayacak yeni dönemin ülkeye, millete ve İslam alemine hayırlar getirmesi'' temennisinde bulunurken, Akşener'in programa katılamama nedenini açıklandı.

Akşener'in programa katılamama nedeni, ''Sayın Genel Başkanımız, koruma ekibinden bir polis memurumuzun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı günden itibaren 14 günlük karantina uygulamasındadır. Karantina süresi de 27 Temmuz Pazartesi sona erecektir. Pandemi konusunda daha önce de örnek davranış sergileyen Sayın Genel Başkanımız, yine bilime kulak vermiş ve tek bir vatandaşımızın bile sağlığını riske atmamak için 24 Temmuz'daki programa katılmama kararı almıştır'' şeklinde duyuruldu.