'Menzil'ci hastanenin doktorundan koronaya karşı hacamat önerisi

Menzil cemaatine ait Emsey Hospital'da çalışan Nöroloji Uzmanı Dr. Suzan Üstün koronavirüse karşı "hacamat"ın koruma sağladığını iddia etti.

"Geleneksel ve tamamlayıcı tıp" adı altında pazarlanan bilim dışı yöntemlerden biri olan hacamat Emsey adlı cemaat hastanesinde uygulanıyor.

Hastanenin nöroloji uzmanı Üstün, DHA'ya yaptığı açıklamada "Covid-19 salgınıyla mücadelede düzenli olarak hacamat yaptıran kişiler kronik hastalıklara karşı korundukları gibi virüse karşı çok daha güçlü bir savunma sistemine sahip oluyor" iddiasında bulundu.

Üstün "Hacamat, Covid- 19’dan korunma amaçlı olarak yapılabilir. Ancak hastalığın geçirildiği sırada hacamat yapılması tedavide etkili değildir" ifadelerini kullandı.