Menzilci doktor Ali Edizer yeniden göreve başlatılmış

Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekim yardımcılığı görevini yürüten Menzil tarikatı üyesi Dr. Ali Edizer'in sosyal medya hesaplarından medeni kanunu ve tek eşliliği hedef alan paylaşım yaptığı ortaya çıkmıştı.

Bir televizyon programıyla ilgili paylaşımda bulunan Edizer şöyle "Esra Erol'a bizi götüren yolun başı, İsviçre Medeni Kanununun kabul edilmesidir. Sorsan 'kadına özgürlük ve uygarlık' kazandırıldı. Resmiyete tek eşlilik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliği. Kuvveden fiile batı ahlâksızlığı..." ifadelerini kullanmıştı.

Edizer, 5 Ekim 2020’de görevden alınmış, gelen tepkiler üzerine 8 Ekim’de de meslekten uzaklaştırılmıştı. Ancak 9 Mart 2021’de Ankara Güdül Devlet Hastanesi’nde yeniden göreve başladığı anlaşıldı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Sağlık Bakanlığı, laikliği ve medeni hukuku hedef alan Edizer hakkında soruşturma açmıştı. GATA’nın meczubu olan bu kişi görevine nasıl döner? Demek ki bu soruşturma da göstermelik açılmış” tepkisini gösterdi. Edizer hakkında açılan soruşturmanın sonucuna ilişkin kamuoyuna herhangi bir bilgi verilmediğini kaydeden Emir, konuyu soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.