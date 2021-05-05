Menşın ittifakı: Damat ve 128 milyar dolar nerede?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’ etiketlediği Twitter paylaşımında “Bu ülkenin 128 milyar doları ve bir de damadı kayboldu Meral Hanım. Soruyoruz, farklı farklı yanıtlar alıyoruz; siz nerede olduklarını biliyor musunuz?” dedi.

Bu ülkenin 128 milyar doları ve bir de damadı kayboldu Meral Hanım. Soruyoruz, farklı farklı yanıtlar alıyoruz; siz nerede olduklarını biliyor musunuz? @meral_aksener#128MilyarDolarNerede? — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 5, 2021

Akşener de bu tweeti alıntılayarak “Biz de milletimizin hazinesine uzanan elleri takipteyiz Kemal Bey. İktidar istediği kadar kaçsın, istediği kadar saklansın yılmadan kovalamaya devam” yanıtını verdi.

Akşener Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na topu atarak “Sizde yeni bir bilgi var mı?” diye sordu.

Biz de milletimizin hazinesine uzanan elleri takipteyiz Kemal Bey. İktidar istediği kadar kaçsın, istediği kadar saklansın yılmadan kovalamaya devam.



Sayın @T_Karamollaoglu sizde yeni bir bilgi var mı? https://t.co/Z5HW9sd6p0 — Meral Akşener (@meral_aksener) May 5, 2021

Karamollaoğlu'da bu tweeti alıntılayarak "Meral Hanım, insanımız her şeyin farkında. İnanıyorum ki milletimiz, pek yakın bir zamanda bu keyfiliğe, hukuksuzluğa, israfa, yıllardır alın teriyle biriktirileni çarçur edenlere dur diyecek ve güzel bir ders verecektir." yanıtını verdi.

Karamollaoğlu Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a topu atarak "Öyle değil mi @DpGultekinUysal Bey?" diye sordu?

Meral Hanım, insanımız her şeyin farkında.

İnanıyorum ki milletimiz, pek yakın bir zamanda bu keyfiliğe, hukuksuzluğa, israfa, yıllardır alın teriyle biriktirileni çarçur edenlere dur diyecek ve güzel bir ders verecektir.



Öyle değil mi @DpGultekinUysal Bey? https://t.co/0eroBc9bYW — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) May 5, 2021

Uysal'da bu tweeti alıntılayarak "Elbette bu tekerlek kalmaz bu tümsekte Temel Bey! Anadolu’nun Moğol İstilası’ndan buyana görmediği bir kravatlı soygunun parçası bu hiçleştirilen 128 Milyar$. Sormaya devam. İlk bulan arasın Sn Genel Başkanlarım. İrtibatta kalalım!" yanıtını verdi.