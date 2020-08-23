Menfez çökmesi sonucu sulara gömülen iki araç selde kaybolanlara yardıma gidiyordu

Giresun’un Tirebolu ilçesinde Tirebolu-Doğankent karayolunda menfez çökmesinin ardından dereye düşen araçtaki jandarma uzman çavuş Onur Kıran’ın cansız bedenine ulaşıldı. Araçta bulunan 4’ü jandarma uzman çavuşu ve yine menfez çökmesi sonucu dereye düşen iş makinesinin operatörünü arama çalışmalarıysa sürüyor.

İHA’nın haberine göre jandarmayı taşıyan araçtakilerin ve iş makinesinin Tirebolu’nun Eymür köyünde bir kadının sele kapılarak kaybolduğu yönündeki ihbar üzerine yola çıktıkları, Karaahmetli köyünde menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldukları belirtildi.

Halen bulunamayan 5 kişiyi arama çalışmalarına çok sayıda askeri personelin yanı sıra AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri katılıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Giresun’da yaptığı açıklamada 5’i jandarma toplam 12 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Soylu kapalı olan yolların bulunduğunu da belirterek "Tirebolu-Doğankent yolumuz şu anda kapalı. Maalesef Tirebolu-Doğankent yolunun üzerinde Doğankent’e giderken bir jandarma aracımız, içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç 12. kilometresinde bir menfezde suların içerisine gömülü olarak kaldı. Şu anda Jandarma Bölge Komutanımız orada, arama kurtarma timlerimiz orada, aracı görüyorlar ama ulaşamıyorlar ve yine orada bir iş makinesi, bir ekskavatörde bir operatör de yine maalesef kayıp. Yani Tirebolu-Doğankent yolunda şu anda 5 metrelik bir menfezin çökmesi ile menfezin üzerinden araçların geçmesi esnasında 5 jandarmamız, bir de operatörümüzün kayıp olduğunu söyleyebilirim. Buradaki arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 40-45 metrelik, bir taraftan 10-15 metrelik mesafe olmasına rağmen, suyun yüksekliği sebebiyle ulaşılamıyor” dedi.