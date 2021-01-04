Menemen'de seçim ertelendi

Menemen Belediyesi’nde başkanvekilliği kura seçiminin yapılacağı meclis oturumu CHP'li ve İYİP'li üyelerin toplantıya katılmaması nedeniyle Perşembe gününe ertelendi.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un tutuklanmasının ardından yerine belediye meclisinde başkanvekilli seçimi yapılmış, başkanvekilini kurayla CHP’li Deniz Karakurt kazanmıştı.

Bu seçimin ardından AKP kura seçiminin usule aykırı yapıldığını öne sürerek mahkemeye gitti. 2. Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. İzmir Valiliği kararı ile kura seçimi için toplandı. CHP ve İYİP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmaması üzerine çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle oturum Perşembe gününe ertelendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği için İzmir 2. İdare Mahkemesine açılan davanın sonucunun beklenmesi gerektiğini savundu. CHP İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konuşan Erkek "İzmir 2. İdare Mahkemesi açılan davanın sonucu beklenmeden nasıl kura çektirebilirsiniz? Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği kurası için dava sonucu beklenmeli. Daha mahkeme esas hakkında bir karar vermedi. Ortada yürütmeyi durdurma kararı var. Yürütmeyi durdurma kararının da gereği yerine getirildi. Şu anda Menemen'de Meclis Birinci Başkan Vekilimiz belediye başkanlığını temsil ediyor" dedi.

Seçimde başa baş çıkması şaşırtmıştı

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un tutuklanması sonrası yapılan başkanvekilliği seçiminde, AKP ile CHP oyları 15-15 olarak eşit çıkınca kura çekimine gidilmiş ve başkanvekilliği görevine CHP'li üye Deniz Karakurt getirilmişti.

AKP'nin kuranın iptali başvurusu mahkeme tarafından kabul edilerek yürütmeyi durdurma karar verilmişti. CHP'nin yürütmeyi durdurma kararına itirazı reddedilmişti.

Menemen Belediye Meclisi'nde 16 CHP'li, 3 İYİP'li, 10 AKP'li, 2 MHP'li üye varken ortaya çıkan bu sonuç dikkat çekmişti. Meclis'teki 3 İYİP'li üyenin ikinci turda AKP'ye oy verdiği ve salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda CHP'li bir üye partisinin adayına oy vermeyince seçimin 15-15 sonuçlandığı ve kuraya gidildiği ortaya çıkmıştı.