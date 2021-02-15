Menemen'de direniş sürüyor: İşçiler belediye önünde eylem yaptı

İzmir'in Menemen ilçesinde tekrarlanan başkanvekilliği seçimiyle AKP'li Aydın Pehlivan göreve gelmiş, Menemen Belediyesi'ne ait Meta-Su şirketinde sorumlu yönetici CHP'li meclis üyesinin şirketi AKP'li yönetime devretmemesi üzerine belediye ile Meta-Su arasındaki ilişkiye son verilmişti. 660 işçi alınan karar sonrası işsiz kalmıştı.

Günlerdir direnen yüzlerce işçi bugün Cumhuriyet Meydanında buluşarak sloganlarla belediye binası önüne yürüdü.

Burada bir konuşma yapan Belediye-İş Genel Başkan Yardımcısı Bayram Özkan sorumlunun mevcut başkan vekili olduğunu söyledi. "Bu zamana kadar adım atmalarını bu yanlıştan dönmelerini bekledik" diyen Özkan, "Bu saatten sonra yaşanacak tüm olumsuzlukların sorumlusu Başkanvekili Aydın Pehlivan'dır" şeklinde konuştu.

'Sabrımızı daha fazla zorlamayın'

Sendika açıklamasında da, "Menemen Belediyesi Başkanverkili sayın Aydın Pehlivan'dan talebimiz açık ve nettir. Belediye emekçilerine derhal işlerini geri verin. Hiçbir yasal dayanağı olmadan 660 emekçiye 'iş vermiyorum' diyemezsiniz. Bizim sabrımızı daha fazla zorlamayın" denildi.