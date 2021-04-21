Menemen Belediyesi'nde 'temizlik' mobbingi

CHP'li eski Belediye Başkanı'nın tutuklanmasının ardından kura ile Menemen Belediyesi başkan vekili olan AKP’li Aydın Pehlivan, işçileri istifaya zorlamak için temizlik işlerinde görevlendirdi.

Yıllardır Menemen Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde çalışan ve içlerinde öğretmenlerin, mühendislerin, hemşirelerin de bulunduğu birçok farklı meslek mensubu önlerine koyulan ve imzalamaları istenen metinlere imza attırılıp temizlik işlerine gönderildi. Bunun yanında Menemen Belediyesi’nde halihazırda temizlik işçilerinin çalışmaya devam ediyor oluşuna, temizlik işlerinde bir aksaklığın bulunmamasına rağmen onlar farklı meslek mensubu işçinin kendi birimlerinden alınıp temizlik işlerinde görevlendirilmesi büyük tepki çekti.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağına ulaşan Menemen Belediyesi çalışanı bir işçinin aktardığına göre temizlik işlerini “faraş” olarak niteleyen başkan vekili ve yöneticileri; belediye içerisinde barındırmak istemediği çalışanları kendi deyimleriyle “faraşa gönderiyor”.

Dayanışma Ağına gelen ihbarda temizlik işlerinde çalışmanın küçük düşürücü olmadığı vurgulanırken ancak öğretmenlik, mühendislik, hemşirelik gibi bambaşka alanlarda eğitim görmüş ve çalışmış işçilere kendi rızaları dışında bir metin imzalatılmaya zorlanıp insanların halihazırda bir açık ve boşluk bulunmayan temizlik işlerinde görevlendirilmesi yıldırma politikası olarak niteleniyor.

Belediye işçileri işlerini kaybetmemek adına rızaları olmadan zorla imzalatılan evraklarla temizlik işlerinde görevlendirilirken, bu evrakları imzalamadıkları durumda kapının önüne koyulacakları tehdidiyle karşılaşıyorlar.

Öğretmenler dershane önünde temizlikte

PE'ye durumu aktaran işçiler, Menemen Belediyesi başkan vekilinin, bazı öğretmenleri istifaya zorlamak için daha önce ders verdikleri Menemen Belediyesi’ne bağlı dershanenin önünde temizlik yapmaya zorladığını aktardılar.

Menemen Gençlik Merkezi’nde eğitim desteği alan öğrenciler ise öğretmenlerine yönelik bu kasıtlı hareketlere tepki gösterdi. MEBGEM Öğrencileri imzası ile sosyal medya kanallarından yapılan duyuruda “Mobbing insanlık dışı bir uygulamadır. Menemen Belediyesi’ne ait MEBGEM Dershanesi’nde birçok hoca görevden alınarak temizlik görevine verildi. Bu uygulamayla istifaya zorlandı. Sırf idareye yakın olmadığı için birçok hocamız bu müdahaleye maruz kaldı. İnsanlık dışı bu müdahaleyi öğrenciler olarak kabul etmiyoruz.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca öğrenciler, sadece hocalarına uygulanan değil tüm belediye işçilerine dönük mobbinge karşı olduklarını belirtirken bu uygulamaya karşı tüm hocalarının haklarına sahip çıkacaklarını duyurdu.

Sendikadan tepki

Belediye İş Çevre Belediyeler Şubesi ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada AKP’li başkan vekili Aydın Pehlivan’ın belediye işçilerine zulmettiği belirtildi. Açıklamada “Menemen Belediyesi emekçilerini bir kez daha huzursuz etmenin; işleriyle aşlarıyla ilgili kaygılar yaratmanın gereği nedir? 4857 sayılı İş Kanunu, toplu iş sözleşmesi ve yerleşik Yargıtay kararlarının aksine bir uygulamayla “iş koşullarını üyelerimizin rızası olmaksızın aleyhlerine değiştirmek suretiyle” yönetim hakkını kötüye kullanmış; iş barışını bozacak şekilde davranmış ve yasa dışı bir uygulamaya imza atmıştır.” ifadeleri kullanılırken adaletsiz ve hukuksuz uygulamaya derhal son verilmesi çağrısında bulunuldu.