Menemen Belediyesi seçiminde CHP'nin itirazına ret

İzmir 2. İdare Mahkemesi, CHP'li Deniz Karakurt'un Menemen Belediye Başkanvekili seçildiği kuranın iptaline CHP'nin yaptığı itirazı reddetti. Böylece yeni bir kuranın önü açıldı.

ANKA'nın haberine göre mahkeme, kurayla belirlenen başkanvekilliği sonrasında AKP'li Aydın Pehlivan'ın başvurusu ile yürütmeyi durdurma kararı almıştı.

CHP'li Deniz Karakurt, kararla ilgili olarak yaptığı açıklamada "İtirazımızın reddedilme gerekçesi olarak 'yürütme kararının hukuka uygun bulunması’ gösterilmiş. Mahkemenin esas yönünden kararını bekleyeceğiz" dedi.

Ne olmuştu?

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un tutuklanması sonrası yapılan başkanvekilliği seçiminde, AKP ile CHP oyları 15-15 olarak eşit çıkınca kura çekimine gidilmiş ve başkanvekilliği görevine CHP'li üye Deniz Karakurt getirilmişti.

AKP'nin kuranın iptali başvurusu mahkeme tarafından kabul edilerek yürütmeyi durdurma karar verilmişti. CHP'nin itirazının reddedilmesi üzerine Karakurt'un görevi bırakması bekleniyor.

Menemen Belediye Meclisi'nde 16 CHP'li, 3 İYİP'li, 10 AKP'li, 2 MHP'li üye varken ortaya çıkan bu sonuç dikkat çekmişti. Meclis'teki 3 İYİP'li üyenin ikinci turda AKP'ye oy verdiği ve salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda CHP'li bir üye partisinin adayına oy vermeyince seçimin 15-15 sonuçlandığı ve kuraya gidildiği ortaya çıkmıştı.