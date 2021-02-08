Menemen Belediyesi işçileri direnişe geçti: Sonuç alana kadar devam edeceğiz

İzmir'de CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanmasıyla birlikte yapılan seçimin beraberlikle sonuçlanmasının ardından tekrarlanan başkanvekilliği seçiminden AKP'li aday Aydın Pehlivan çıkmıştı.

Başkanvekilliğine gelen AKP'li Aydın Pehlivan'ın ilk icraatı belediyeye AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın büyük bir fotoğrafını getirmek olmuştu.

660 işçi direnişte

Belediyede tartışmalar sürerken AKP’li Aydın Pehlivan, Menemen Belediyesi'ne ait Meta-Su şirketinde sorumlu yönetici CHP'li meclis üyesinin şirketi AKP'li yönetime devretmemesi üzerine belediye ile Meta-Su arasındaki ilişkiye son verildi. İşlerine devam edemeyen Meta-Su şirketlerinde çalışan 660 işçi alınan karar sonrası belediye binası önünde geçtiğimiz günlerde direnişe geçti.

Günlerdir direnişini sürdüren işçilerden Belediye-İş Sendikası Meta-Su İşçi Temsilcisi Beytullah Koçak, soL'a yaptığı değerlendirmede hukuksuzluğun bir an önce son bulmasını istediklerini söyledi. Koçak, "Menemen Belediyesi çalışanları olarak sonuç alana kadar direnişimizi sürdüreceğiz, yurttaşlarımızı destek vermeye bekliyoruz" dedi.

Belediye-İş Sendikası Meta-Su İşçi Temsilcisi Beytullah Koçak

Direnişteki işçilere TKP'den ziyaret

Direnişte olan işçilere TKP İzmir İl Örgütü tarafından bir dayanışma ziyareti gerçekleştirildi. İşçilerin coşkuyla karşıladığı TKP üyeleri, direnen işçilere ve örgütlü oldukları Belediye-İş Sendikası'na dayanışma duygularını iletti.

TKP İzmir İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İşçilerin çalışma hakkı AKP ve CHP'nin arasındaki rant kavgasında tehdit unsuru olamaz. Ne zaman belediye ekonomik olarak sıkıntıya girse ilk aksattıkları ve erteledikleri işçi maaşları olmuştu. Bu düzen partilerine ait tüm belediyelerde böyleydi. Menemen Belediyesi'nde bugün yaşanan şey, yerel yönetimlerin çizmeyi aştığının göstergesidir. Hiçbir yetki işçilerin alın terinden daha değerli değildir. Yıllarca ihaleleri kendi aralarında paylaşırken hiç sorun yaşamayanlar, rant büyüdükçe her şeyi yapabileceklerini göstermişlerdir. Bu tutumdan derhal vazgeçilmeli ve işçiler işlerine geri dönmelidirler."

Belediye işçilerini ziyaret sırasında İzmir İl Örgütü adına konuşan Çağlar Özkan da, "Hiçbir rant, hiçbir çıkar 660 emekçinin alınterinden daha değerli değildir. Bu yanlıştan vazgeçilmedilir" diye konuştu. Özkan, "Siz ne kadar burdaysanız biz de o kadar burdayız" dedi.