Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde başlatılan soruşturmada aralarında CHP'den istifa eden Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bir belediye başkan yardımcısı ve belediye yetkililerin de bulunduğu toplamda 29 kişi geçen cuma günü gözaltına alındı.

"Zimmet ve irtikap" iddialarıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve beraberindeki 10 kişi tutuklandı.

Ne olmuştu?

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında partisine gelen şikayetler üzerine soruşturma başlatılmış, İzmir'e gönderilen 3 milletvekili, Aksoy hakkında rapor hazırlamıştı. CHP Merkez Yönetim Kurulu, 16 Kasım'da Aksoy'u oy birliğiyle "kesin ihraç" istemiyle "tedbirli" olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmişti. Aksoy ise 18 Kasım'da partisinden istifa ettiğini, görevine devam edeceğini duyurmuştu.