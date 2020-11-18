Menemen Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, sosyal medya hesabından açıklama yaparak CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Aksoy'un açıklamasında "Basına ve kamuoyuna; sandıkla gelen sandıkla gider mantığı demokrasinin temel ilkesidir. Menemen'imize hizmet etmek için seçildim ve hizmete de devam edeceğim. Üyesi olduğum CHP’den istifa ediyorum. Belediye başkanı olarak halkımızın vermiş olduğu yetkiyle görevimin başında olduğumu belirtirim" dedi.

CHP'den yapılan açıklamada Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği belirtilmişti.

Açıklamada ihraç sebebiyle ilgili ise şunlara yer verilmişti:

"İzmir İl Başkanlığımız, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkındaki çok sayıda şikâyeti detaylı olarak inceleyerek, Genel Merkezimize bildirmiştir.

Genel Merkezimizde yapılan değerlendirmeler sonucunda, TBMM Grubumuzdan üç milletvekilinin bölgeye gönderilmesine karar verilmiş, milletvekillerimiz konuyla ilgili incelemelerinin ardından kapsamlı bir rapor hazırlamıştır"