Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimi için yürütmeyi durdurma kararı

İzmir 2. İdare Mahkemesi, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçiminin, kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesini durdurdu.

Kararda, plastik toplarla ve şeffaf cam fanus içinde yapılan kura çekiminde şekil yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı belirtildi.

Menemen eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy, hakkındaki zimmet ve irtikap suçlamasıyla açılan soruşturma sebebiyle İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.

Başkan vekilini belirlemek için Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada 4'üncü turda da sonuç çıkmamıştı.

CHP'nin adayı Deniz Karakur, kura ile Menemen İlçe Belediye Başkan Vekili olmuştu.