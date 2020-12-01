Menemen Belediye Başkan Vekili belirlendi

Menemen Belediye Meclisi, Aksoy'un görevden alınmasının ardından Belediye Başkan Vekilini belirlemek üzere toplandı.

Menemen Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'ndaki oylamada, CHP'li üye Deniz Karakurt ile AKP'li üye Aydın Pehlivan, Başkan Vekilliği görevi için yarıştı.

Seçimde 3'te 2 çoğunluğun arandığı ilk turda Karakurt 17 oy alırken, Pehlivan 14 oyda kaldı.

İkinci turda ise Karakurt 16, Pehlivan 15 oy aldı. CHP grubunun isteği üzerine toplantıya 10 dakika ara verildi.

Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda ise iki aday da 15'er oy aldı. Bu turda bir pusulada CHP'li Meclis Üyesi Ali Aydın'ın isminin yazılı olduğu görüldü.

Seçimin son turunda da bir oy boş çıkınca, eşitlik bozulmadı ve kuraya geçildi.

Kura çekimi sonucu Başkan Vekilliği görevine CHP'li üye Deniz Karakurt getirildi.

Ne olmuştu?

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca, "zimmet, irtikap, görevi kötüye kullanma ve evrakta sahtecilik" iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 27 zanlı 20 Kasım'da gözaltına alınmış, Aksoy'un da aralarında yer aldığı 11 kişi tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı 27 Kasım'da yaptığı açıklamada, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.