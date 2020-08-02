Menderes'te orman yangını

İzmir'in Menderes ilçesi Çile Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Menderes'in kırsal Çile Mahallesi'ndeki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 söndürme uçağı, 2 helikopter ve 5 arazöz ile ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Öte yandan Menderes'in Çamönü mevkiinde de dün yangın çıkmıştı.