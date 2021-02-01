Melih Gökçek'ten Nevşin Mengü'ye tehdit

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı AKP’li Melih Gökçek, gazeteci Nevşin Mengü’yü tehdit etti.

Gökçek Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin tutuklanmasını eleştiren Mengü’ye "Otur yerinde be kadın… İnsanları tahrik edip durma” diye seslenip “Sana öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın" diye yazdı.

Mengü ise Gökçek’in paylaşımına "Bu da kendini Cumhurbaşkanı’na gösterme çabasında. Eski belediye başkanı, yeni trol. Yazık" diyerek yanıt verdi.

Bu da kendini Cumhurbaşkanı’na gösterme çabasında. Eski belediye başkanı, yeni trol. Yazık pic.twitter.com/Y3Vp9Z8lUN — nevsin mengu (@nevsinmengu) January 31, 2021

Mengü, "Kabe kutsal da, Kabe’nin resmine illüstrasyon yapmak niye dini değerlerle dalga geçmek oluyor? Dalga da geçmiyor gençlerin yaptığı illüstrasyon. İçine şahmeran koyup toplumsal cinsiyetin geleneksel değerler içerisindeki varlığını anlatan bir şey aslında. Bu çocuklar sanki inanılmaz bir şey yapmış gibi tutuklandı" demişti.