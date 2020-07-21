Melih Gökçek ve Osmanlıspor arasındaki ilişkiyi araştırmak için Mali Suçları Araştırma Kurulu'na başvuru

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, belediyenin hafriyat sahalarının işletilmesi ihalesini belediyeyi zarara uğratarak Osmanlıspor’a verdiği ortaya çıkmış, belediye yönetimi Gökçek ve 13 bürokratı ile Osmanlıspor yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Kirli ilişkiler

İhaleyi alan Osmanlıspor A.Ş.’nin üç ortağının yakın zamana kadar Sabit Dik, Ali Sabit Aksoy ve İbrahim Gülerce olduğu belirlendi. Aksoy ve Gülerce’nin, Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in genel koordinatörlüğünü yaptığı Beyaz TV ile bağları olduğu da ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, Ali Sabit Aksoy, Beyaz TV’nin yayıncı şirketi Kanal Beyaz AŞ’nin eski adı Ses Televizyonu A.Ş.’nin kurucusu ve ortağı iken 'FETÖ' itirafçısı Hüseyin Gülerce’nin kardeşi İbrahim Gülerce de kanalın diğer ortağı çıktı.

Ayrıca Aksoy ve Gülerce'nin Gökçek’in başkan olduğu dönemde belediye şirketleri Metropol, Belka, Seğmenler Su A.Ş.’de hem yönetim kurulu üyeliği hem de genel müdürlük görevlerinde bulunduğu da belirlendi.

Gökçek gidince, onlar da kaçtı

Gökçek’in yerine başkanlık koltuğuna Mustafa Tuna’nın getirilmesiyle hafriyat işi Osmanlıspor’dan alındı. Bunun üzerine Aksoy ve Gülerce, Osmanlıspor A.Ş.’deki görevlerinden ayrılıp hisselerini devretti. Osmanlıspor AŞ’nin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Sabit Dik de yakın zamanda bu görevi bıraktı.

İnceleme yapan büyükşehir belediyesi yetkilileri, Beyaz TV’nin 30 milyonluk hissesinin 12 milyon TL’sinin Ayrancı’da bir oto lastiği tamir ve bakım işletmesine sahip olan Durali Altınordu’ya, geri kalan 18 milyonluk hissenin ise İhsan Akalan adlı bir fotoğrafçıya ait olduğunu tespit etti. Akalan’ın, Gökçek’lerin geçmiş yıllarda kurdurduğu Ankaragücü AŞ’nin de hissedarı olması ise bir başka ayrıntı.

MASAK'a başvuru

Osmanlıspor hakkında suç duyurusunda bulunan ABB avukatları, dilekçede, savcılıktan Osmanlıspor’un hesaplarının araştırılması için MASAK’a başvurulmasını, elde edilen bilgi ve belgeler üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasını talep etti.