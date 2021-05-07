Melih Gökçek 'Kartal Pençe operasyonu' diye bilgisayar oyunu paylaştı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dün akşam sosyal medya hesabından "PENÇE KARTAL OPERASYONU…" başlığı altında ABD menşeli Medal of Honor (Onur Madalyası) adlı bilgisayar oyununun görüntülerini paylaştı. Gökçek'in paylaştığı oyunda oyuncu, ABD'nin eski askeri istihbarat örgütü Stratejik Hizmetler Ofisi (OSS) mensubu bir askeri canlandırıyor.

PENÇE KARTAL OPERASYONU… pic.twitter.com/B1Ou4zRWbG — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) May 6, 2021

Gökçek'in paylaştığı görüntülerin arkasına özel harekat polisi olduğu belirtilen bir kişinin yerde ters kelepçeli yatan şahıslara “Ne yaptı lan size bu devlet? Türk’ün gücünü göreceksiniz” şeklinde bağırdığı videonun sesleri ve bir rap şarkısı eklendi.

Gökçek'in bilgisayar oyununun fon seslerinin kaynağı olan görüntüler hakkında daha önce soruşturma açılmıştı.

Paylaştığı görüntülerin bilgisayar oyununa ait olduğunu öğrenmesinin ardından Gökçek 4 saat sonra gece yarısından sonra attığı bir başka Tweet'te "Gönlümden geçenin bu olduğu" ve muhaliflerin "dökülmesini istediği" için videoyu attığını öne sürdü.

Arkadaşlar bu görüntüler gerçek değil bir bilgisayar oyunundan alınmış görüntüler.

Gönlümden geçen bu olduğu için attım.

Bazı muhalifler yanlış yaptı deyip hemen düştü. “bilgisayar oyunu attın gerçek değil “dedi.

Dökülesiniz istedim. Dökülenlere geçmiş olsun😂 — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) May 6, 2021

Medal of Honor oyunu adını en yüksek ABD askeri nişanı olan bir madalyadan alıyor. Madalya ABD Kongresi tarafından bir ABD silahlı kuvvetler mensubuna "gösterdiği olağanüstü cesaret" nedeniyle veriliyor.