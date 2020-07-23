Melih Gökçek hakkında onlarca suç duyurusu var: İşte Gökçek'in yolsuzluk listesi

Görevinden istifa ettirilen Melih Gökçek hakkında, 31 Mart 2019 seçimlerinden bugüne onlarca suç duyurusunda bulunuldu. Yapılan incelemeler kapsamında, yüksek harcamalar ile kişi ve kurumlara kamu kaynaklarından sağlanan çok sayıda ayrıcalık tespit edildi.

Birgün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre; ABB’nin önceki dönemlerine ilişkin yapılan mali denetimler, kamu kaynaklarından yapılan yüksek ve gereksiz harcamaları da gün yüzüne çıkardı. Gökçek dönemine yönelik ortaya çıkan usulsüzlükler kamuoyunun gündemine taşındı.

Gökçek döneminde, FETÖ ile ilişkisi olan kişi ve kurumlara sağlanan ayrıcalıkların yanı sıra kamu kaynakları ile yapılan çok sayıda fütursuz harcama da belirlendi. Son olarak Osmanlıspor ve Beyaz TV üzerinden dönen usulsüzler ortaya çıktı.

Melih Gökçek döneminde yapılan yüksek harcamalar ve usulsüz işlemlerden bazıları şöyle:

Osmanlıspor'a kıyak

Gökçek, belediyenin hafriyat işini de oğlu Ahmet Gökçek’in kurucu başkanlığını yaptığı Osmanlıspor’a verdi. ABB, 4 milyon 743 bin TL kira geliri elde ederken, Osmanlıspor 1.1 milyar TL kazandı. Belediyenin hafriyat ihalesini düşük paralarla alan Osmanlıspor’un eski iki ortağının, yine Gökçek’lere ait Beyaz TV’nin eski hissedarları olduğu ortaya çıktı. Ortaklardan Ali Sabit Aksoy ve Fethullah Gülen’e yakınlığıyla bilinen Hüseyin Gülerce’nin kardeşi İbrahim Gülerce’nin belediye şirketlerinde genel müdürlük görevi de yürüttüğü tespit edildi.

Belediye parasıyla terapist

Gökçek dönemine ilişkin en çarpıcı bulgulardan biri, ABB iştiraki Anket A.Ş. üzerinden işe alınan Moldova uyruklu manuel terapist Ana. A’nın, şirkette değil, başkanlık konutunda görevlendirilmesi oldu. Başkanlık konutunda görevlendirilen manuel terapiste, her ay 3 bin 800 TL maaş ödendiği belirlendi.

FETÖ kanallarına kaynak

Gökçek döneminde, FETÖ yayın organlarına 375 bin TL ödemenin tek kalemde yapıldığı ve 2013 yılından sonra da kaynak aktarmaya devam edildiği açığa çıktı. Samanyolu TV’ye 240 bin TL, Kanaltürk’e 81 bin TL, Samanyolu Haber’e 36 bin TL ve Bugün TV’ye 18 bin TL olmak üzere toplam 375 bin TL ödemenin tek kalemde yapıldığı tespit edildi.

İmar rantı

Gökçek döneminde belediye kanalıyla yapılan imar değişiklikleri neticesinde haksız menfaat ve kazanç sağlandığı ve bu kazançların FETÖ’ye finansman sağladığı da belirlendi.

FETÖ referansı

FETÖ’nün yayın organı olarak bilinen Samanyolu TV ile FETÖ firarisi Şadan Sakınan’ı referans gösteren onlarca kişinin belediyede işe alındığı belirlendi.

Ölü yatırımlar

ABB Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nın verileri ise Gökçek döneminde yapılan gereksiz harcamaların en çarpıcı örneklerini oluşturdu. Melih Gökçek döneminde Ankara’ya yapılan heykeller için 342 milyon TL, giriş kapıları için 31 milyon TL harcandı.

Asfalt ihaleleri

Gökçek döneminde, asfalt ihalelerine konulan kısıtlayıcı maddeler nedeniyle genelde iki firmanın kayıldığı ihaleler sonucu tonu 53.7 dolardan asfalt alındı. Gökçek’in istifasının ardından düzenlenen asfalt ihalelerinde ise 19 firmadan fiyat alınarak asfaltın ton bedeli 25.2 dolara düşürüldü.