Melih Gökçek görevden alınmasıyla ilgili konuştu: Gönlüm kırıldı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Haber Global ekranlarındaki Buket Aydın'ın sunduğu "Koltuk" programına konuk oldu.

"Belediye başkanlığı koltuğunu bırakmak zorunda kalmak sizde hayal kırıklığı yarattı mı?" sorusuna yanıt veren Gökçek, "Hayal değil, gönlüm kırıldı. Bugüne kadar bu konuyla ilgili hiç konuşmadım. Gün gelir anlatırsam millet bana hak verecek" dedi.

Görevden alınması konusunda Erdoğan'ı suçlamadığını söyleyen Gökçek, "Görevden alındığıma kırıldım, ama bu kırılmak Tayyip beyle ilgili değil. Parti içinde herkes her şeyi biliyor. Seçimlerde ben olsaydım kesinlikle seçimi alırdım" iddiasında bulundu.