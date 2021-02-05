Melih Bulu'ya Bilkent'ten de tepki: Boğaziçi öğrencisinin yanındayız

Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle dayanışma eylemleri devam ediyor.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğrencileri Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşananlara tepki göstermek amacıyla okullarında eylem yaptı. Yapılan basın açıklamasında Bilkentli öğrenciler Boğaziçi’ndeki arkadaşlarının laik, demokratik ve bilimsel eğitim taleplerine destek verdiklerini belirtti. Yapılan eylemde siyasiler tarafından yöneltilen nefret söylemlerinin ve polis şiddetinin bir an önce son bulması gerektiği dile getirildi.

Bilkent Üniversitesi’ndeki 14 öğrenci kulübünün imzacı olduğu açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Hak talebinde bulunan arkadaşlarımız, İstanbul, Ankara ve İzmir’de iktidarın talimatları doğrultusunda sistematik polis şiddetine maruz bırakılmış; yüzlercesi gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Bu süreçte devam eden taciz, şiddet, tehdit ve işkence ile insan hakları ve insanlık onuru hiçe sayılmıştır. Üniversitelerin esas bileşenlerinden olan öğrencileri gözaltına almak üzere binlerce polisin kampüse girmesi, demokratik üniversite mücadelesini ve özgür akademiyi açıkça sindirmeyi amaçlamaktadır.

İktidarın, kayyum rektör atama gibi haksız saldırılar ile, üniversitelerin özerk yapısına müdahale etmesinin yanı sıra, gençliğin KYK borçlarına ve geleceksizliğe mahkum edilmesi, ülke çapında üniversiteliler tarafından gerçekleştirilen eylemlerin bir diğer bileşenini oluşturmaktadır."

Direniş memlekete yayılmıştır

Açıklamada, Melih Bulu’nun atanmış rektör olduğu belirtilirken bu direnişin Boğaziçi Üniversitesi’ni aşıp demokratik, laik ve bilimsel eğitimi savunan tüm öğrencilerin ortak mücadelesi haline geldiği belirtildi.