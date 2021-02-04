Melih Bulu'dan 'dış güçler' açıklaması

Boğaziçine atanan kayyum rektör Melih Bulu, kendisine karşı sürdürülen protestolarla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Bulu, "Burada olayların bu kadar ilerlemesinin bir sebebi de dıştan bu işi provoke etmek isteyen güç unsurlarının devreye girmesi" dedi.

Prof. Dr. Melih Bulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması sonrası başlayan protestoları değerlendirdi.

Hürriyet gazetesinden Burak Coşan'a konuşan Prof. Bulu, istifa etme düşüncesi olmadığını söyleyerek "Ben insanların kendisini ifade edeceğini, zaman içinde uzlaşma noktasına geleceğini düşünüyorum" dedi.

Prof. Bulu, devamında "Burada, olayların bu kadar ilerlemesinin bir sebebi de dıştan bu işi provoke etmek isteyen güç unsurlarının devreye girmesi. Sorun biraz da bunlarla ilgili diye düşünüyorum. Zaman içinde bu hallolacaktır diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.