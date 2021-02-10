Melih Bulu’dan 'Cevdet Kılıç' açıklaması

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve üniversite genel sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini hedef alarak “Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim” demişti.

AKP'nin kayyum rektörü Melih Bulu, öğrencilerin tehdit edildiği sözleri "talihsiz" olarak tanımlarken, “Akademisyen sorumluluğuna sığmayan bu tür talihsiz açıklamalar, uzlaşı kültürümüzün önünde engeldir. Herkesi karşılıklı saygı ve sağduyuya davet ediyorum” dedi.