Melih Bulu yüksek lisans tezinde de intihal yapmış

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi'ne kayyum rektör olarak atanan Melih Bulu’nun doktora tezi dışında yüksek lisans tezinde de intihal yaptığı ortaya çıktı.

Bulu’nun tezinin ilk 16 sayfasındaki intihalleri ortaya çıkaran Devrim Umut Aslan, "Sayfalarca, sayfalarca Bulism. Bazen referans var, bazen yok. Bazan tırnak var, bazen yok; sayfa numarası hiç yok. Kafaya göre kesmiş, yapıştırmış, özgün cümlesi iki araklama arası bağlaçlar, o kadar" ifadesini kullandı, intihalleri karşılaştırmalı olarak paylaştı.