Melih Bulu kendisine yardımcı ve danışman atadı: Deva Partili danışmanın nikah şahidi Soylu

Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li rektör Melih Bulu'nun atanmasına karşı protestolarda bugün onlarca öğrenci daha gözaltına alınırken, kayyum rektör sonunda kendisine yardımcı ve danışman buldu.

Melih Bulu'nun imzasıyla Boğaziçi Rektör Yardımcısı olarak Gürkan S. Kumbaroğlu atandı.

Soylu ve Zeybekçi nikah şahidi olmuştu

Bulu ayrıca rektör danışmanlığına da Oğuzhan Aygören'i atadı. Aygören Deva Partisi üyesi. Denizli'de eski belediye başkanlarından Ali Aygören'in oğlu olan Oğuzhan Aygören'in nikah şahitliğini de 2018'de dönemin Ekonomi Bakanı olan Nihat Zeybekçi ile halen İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu yapmıştı.

O nikahtan bir kare basında şöyle yer almıştı: