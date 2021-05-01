Melih Bulu: Kendimizi Türkiye'nin girişimci fabrikası olarak görüyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne atadığı kayyum rektör Melih Bulu "Boğaziçi olarak biz kendimizi Türkiye'nin girişimci fabrikası olarak görüyoruz" dedi.

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı (BYV) tarafından "girişimcilik" temasıyla çevrimiçi düzenlenen Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu'nun (IBPF 2021) açılışında konuşan Bulu "kapitalist sistemin merkezinde girişimcilerin olduğunu ve onlar olmadan bu sistemin motivasyonunu sağlamanın pek mümkün olmadığını ve bu sebeple girişimcilerin desteklenmesi gerektiği"ni savundu.

Bulu, "Sermaye sahipleri hâlâ taşa toprağa, binaya, inşaata yatırım yapıyorlar. Ama bir türlü potansiyeli çok olan girişimlere yeterince destek vermediklerini görüyorum. Bunu da aşarsak ben Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin önünde hiçbir engel kalmayacağını, dünya çapındaki girişimcilerimizin sayılarının artarak devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Bulu, "Boğaziçi aslında girişimci ruhu kendisiyle içselleştirmiş durumda. Boğaziçi olarak biz kendimizi Türkiye'nin girişimci fabrikası olarak görüyoruz. Şimdiye kadar ülkemizde çıkan 2 Unicorn'un Getir ve Peak Games'in Boğaziçili olması da bize ayrı bir gurur veriyor. Bunlarla beraber irili ufaklı binlerce girişimcinin Boğaziçi ekosisteminden çıkıyor olması bence çok önemli. Biz bunların artarak kalitelerinin daha da yükselerek çıkması için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.