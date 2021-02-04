'Melih Bulu devletin içinden biriyle görüştü, talebini iletti...'

Boğaziçi'nde öğrencileri hedef alan saldırıları sürerken, kayyum rektör Melih Bulu'ya ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.

FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programının sunucusu İsmail Küçükkaya, "Dün rektör, devletin içinden üst düzey bir yetkiliyi aradı. Bu tutuklamalar ve gözaltılarla ilgili. İsmini de biliyorum, kaçta aradığını da biliyorum ama izin alamadığım için onu vermek istemem. Rektör, devletin içinden, 'güvenlik bürokrasisi', 'yargı dünyası' diyeyim. O kişiyi aradı ve 'Tutuklama yapmayınız' dedi. Konuşmalar sonucunda, sonuçta yargıya müdahale edilmez ama... Sonuçta bu konuşma son derece önemliydi" iddiasında bulundu.

Bu iddialara konu olan Bulu, öğrencilere okul içinde saldırının talimatını vermiş, öğrencileri "dış güçler" olarak tanımlamıştı.

Boğaziçi eylemleri dolayısıyla şu ana kadar yüzlerce kişi gözaltına alınırken, iki öğrenci de tutuklamıştı.

Gelen tüm tepkilere rağmen Bulu kesinlikle istifa etmeyeceğini dile getirmişti.