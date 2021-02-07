Melih Bulu: Çatışmada bir roketimiz bir gemiye vursa, herkes de görse

Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanan Melih Bulu'ya yönelik protestolar devam ederken, Bulu'nun Aralık 2019'da TV programında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

Bulu Tvnet kanalında katıldığı programda Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yorumlarken, Türkiye'nin donanmasının "gücünü" kanıtlamak için "birkaç görsel sunulması"nı öneriyor ve "mesela bir ufak çatışmada bizim bir roketimiz gitse bir gemiye vursa herkes de görse" diyor.

Bulu'nun sözleri şöyle:

“Aslında öne çıkarılması gereken şeyler var. O da bizim aslında eski Türkiye olmadığımız ve yeni Türkiye'nin gücünün ne olduğu. Hard power dediğimiz, yani bizim sert gücümüzün unsurları...

Eski bir savunma sanayi çalışanı olarak da donanmada silah gücü olarak ne durumdayız diye baktım. Şu anda bölgede bizim kadar güçlü bir donanma yok. Ne İsrail’in ne Mısır’ın donanması. Yunanistan zaten gemilerini yürütemez hale geldi şu anda.

Etrafta bizim kadar güçlü bir donanmaya sahip bir güç unsuru yok. Bence bunun öne çıkarılması lazım. Çünkü masaya oturduğumuzda bu pastayı paylaşacağımız zaman, herkes bilmeli ki Türkler’in çok güçlü bir donanması var. Belki birkaç tane görsel sunmak lazım, yani ben bunu şey olarak vermiyorum ama mesela bir ufak çatışmada bizim bir roketimiz gitse bir gemiye vursa herkes de görse..."