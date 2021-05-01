Melih Bulu Boğaziçi'ni MHP'li isme emanet etti!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum rektör olarak Melih Bulu'yu olarak atamasının ardından üniversitedeki kadrolaşma hamleleri sürüyor.

Cumhuriyet'ten Bilal Çelik'in haberine göre, Bulu, bu kez MHP'li bir ismi Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Vekili yaptı.

Göreve getirilen Türk Eğitim-Sen yöneticisi Alparslan Çepni'ye öğrencilerden ve Boğaziçi Üniversitesi emekçilerinden tepki geldi.

Çepni'nin polis talimatıyla hareket ettiği ve devam eden eylemlere ilişkin "sertlik" yanlısı olduğu ifade edildi.