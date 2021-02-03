Melih Bulu: Boğaziçi'ne rektör olmak hayalimdi, asla istifa etmeyi düşünmüyorum

Boğaziçi Üniversitesi'nde polis saldırısı ve gözaltılara tepkiler sürerken, istifası istenen kayyum rektör Melih Bulu'dan açıklama geldi.

"Öğrenciler başkalarının özgürlüğünü engelleyici tarzda duruma girdiler. Uyarılmalarına rağmen abluka kalkmadığı için tedbir alma zorunluluğu doğdu. Bütün olay bundan ibarettir" diyen Bulu, "Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin en güzide kurumlarından birisi. Boğaziçi öğrencilerinin ve hocalarının her türlü görüşü çok önemli. Demokratik sınırlara uyduğu sürece insanların kendini ifade etme hakları vardır. Ben de buna sonuna kadar izin veren bir rektörüm. Bununla birlikte başkalarının haklarını suistimal eden, onları zorlayan noktalara geldiği zaman da bunları olabildiğince engellemeye çalışıyorum. Demokratik eleştiri kültürünü mutlaka bizim korumamız lazım. Bu ülkemiz için de Boğaziçi için de çok önemli" ifadesini kullandı.

Bulu, "Maalesef bazı gruplar bu protesto kültürünü biraz aşırıya götürdüler. Evvelsi gün rektörlük binasının 3 kapısı da ablukaya alınarak içeride çalışanların saat 9'a kadar dışarı çıkmaları engellendi fiili olarak" diye konuştu.

Bulu, asla istifa etmeyeceğini dile getirirken, "Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olmak çok uzun süreden beri hayalimdi. Bunun için de çok çalıştım. Asla istifa etmeyi düşünmüyorum. Şimdiye kadar birçok noktada birçok tecrübe kazandım. Ben bu tecrübelerimi Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olarak aktarma hayaliyle yaşadım çok uzun süredir. Şu anda bu noktaya geldiğim için bu hayalim gerçekleştiği için çok memnunum. Boğaziçi'nin paydaşlarıyla birlikte, mezunlarıyla, öğrencileriyle, hocalarıyla hatta etraftaki esnaflarıyla birlikte biz Boğaziçi Üniversitesi'ni çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Boğaziçi evet bugün de çok iyi bir yerdedir ama gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var ve bunu yapabileceğime inanıyorum. O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum ve Boğaziçi'ni de ilk 100'e sokmak için elimden geleni yapacağım" dedi.