Melih Bulu: Başka unsurlar devreye girdi, tutuklananların kimliğinden belli

AKP tarafından Boğaziçi'ne rektör olarak atanan, karar sonrası büyük tepkilere ve protestolara konu olan Melih Bulu, iktidara yakın Sabah gazetesine açıklama yaptı.

Konuşmasında öğrencileri hedef alan Bulu, "Öğrencilerimiz heyecanlı, enerjileri var. Bu eleştirel kültürde de protesto geleneği var. Buna saygı duyuyorum. Bunun olması iyi bir şey. Ama maalesef benim durumumda başka unsurlar da devreye girdi. Bu da tutuklananların kimliğinden belli. Öğrencilerimiz bunu fark ettiler ve diğer dış gruplarla bir araya gelmediler" dedi.