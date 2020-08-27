Melek Mosso: İstanbul Sözleşmesi yaşatır dediğim için sahneden indirildim

Şarkıcı Melek Mosso, İstanbul'daki konserinde 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' dediği için sahneden indirildiğini açıkladı.

Konuya ilişkin Sabah gazetesinde yer alan "Melek Mosso işin suyunu çıkardı" başlıklı haberde yer alan "Melek Mosso, Aqua Florya Hayal Kahvesi’nde cumartesi akşamı konser verdi. İddiaya göre Mosso, ağır siyasi göndermelerin yanı sıra fanatik konuşmalar yapıp Grup Yorum üyelerine selam gönderdi. Durumdan bazı izleyiciler rahatsız oldu. Ortamda esen buz gibi havanın ve şikayetlerin üzerine Melek Mosso’nun konseri yarım kaldı" ifadelerine tepki gösteren şarkıcı, söz konusu haberi kınadı ve olayın nasıl yaşandığını açıkladı.

Mosso'nun açıklaması şöyle:

“22 Ağustos Aqua Florya konserimizde yaşanan can sıkıcı olayı Sabah gazetesinin Günaydın ekinde yalan ve yanlış bir haber olarak yazan Ömer Karahan’ı kınıyorum. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği yüzünden öldürülen kadın arkadaşlarımın ruhuna, her konserimde armağan ettiğim ve “İstanbul sözleşmesi yaşatır” dedikten sonra söylediğim “Keklik gibi” türküsü söylenenin aksine ayakta alkışlanmıştır. Konserde olan tanıdıkları bu söylemden rahatsız olup, polisi arayıp beni sahneden inmeye zorlamışlardır. Saygımızı hiç bozmadan, polisimize zorluk çıkartmadan sahneden indik ve bunun hakkında olaylar büyümesin diye asla konuşmadık. Fakat görüyorum ki yanlış yapmışız. Konuyu siyasi bir yöne çekmeye çalışmak manasızdır. Haberi kaldırmanızı ve bir özür yazısı yayınlamanızı istiyorum. Konserin bütün ses kaydı elimizde mevcuttur.”