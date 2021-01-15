Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz edildi

Kendisine işkence ettiği gerekçesiyle servis şoförü eşi Ramazan İpek'i öldürmekle suçlanan Melek İpek geçtiğimiz günlerde yapılan duruşmada tutuklandı.

Antalya Barosu'na kayıtlı avukatlar Melek İpek'in davasına bakmak ve "tutukluluğa itiraz" dilekçesi vermek için bugün Antalya Adliyesi'ne geldi.

DHA'nın haberine göre, Avukat Ahmet Onaran, soruşturma ile ilgili çok önemli gelişmeler olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Dosya kapsamında yeni bilgi ve belgelere ulaşılmış. Olayın sıcaklığından biraz uzaklaşılmış. Maktulün profiline yönelik çok önemli detaylar vardır. Bir kısmı kamuoyu ile paylaşılacak niteliktedir. Bir kısmı da değildir. Maktulün daha önce silahlı tehditten ceza aldığı, iki davadan sanık olarak yargılandığı, bu vakayı işlediği anda dahi dava dışı bir hanımefendinin koruma kararı olmasına rağmen bu işlemi işlemiştir. Maktulün profili bu olayın aydınlatılmasında çok önemlidir."

'Tek mağdur değil'

Avukat Merve Özer Er ise müvekkillerinin tek mağdur olmadığının ortaya çıktığını belirterek, "Maktulün şiddet ve eziyetine maruz kalan başka bir kadın daha olduğu ortaya çıktı. Dosyaya yeni giren belgeler de içimizi acıtmaya devam ediyor maalesef" dedi.