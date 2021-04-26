Melek İpek'in tahliyesine karar verildi

Antalya’da kendisine düzenli olarak işkence uygulayan eşi Ramazan İpek’i 7 Ocak’ta av tüfeğiyle öldüren Melek İpek davasında tahliye kararı verildi.

DHA'nın haberine göre İpek, ‘meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez’ hükmü gereğince tahliye edildi.

Ne olmuştu?

Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek'e 7 Ocak gecesi saldırmıştı. Olay sırasında Ramazan İpek, eşine saatlerce işkence yapmıştı.

Ramazan İpek eşini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrılmıştı. Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i bulmuş, ikili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürmüştü.

Melek İpek'in ihbarı üzerine adrese ekiplerin adrese gelmesini takiben İpek gözaltına alınmış ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

Melek İpek 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.