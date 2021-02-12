Melek İpek için istenen ceza belli oldu

7 Ocak’ta Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde, kendisine işkence eden ve ölümle tehdit eden eşi Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek hakkında "kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edildi.

AA'nın haberine göre, eşinden sürekli şiddet gördüğünü anlatan Melek İpek, "Evde bulunan avda kullandığı av tüfeği ve bıçak gibi silahlarla tehdit ediyordu hatta onları da yüzüme ve vücudumun çeşitli yerlerine vurarak darp ediyordu. Aniden kızıp, bana ve çocuklarıma şiddet uygulardı. Alenen öldürmekle tehdit ederdi" dedi.

Eşinin işkencelerini korktuğu için şikayet edemediğini anlatan İpek, eşinin ailesine durumu anlattığında, onların "Bir şey olmaz, severken iyi de döverken mi kötü, ileride düzelir, çocuklarınız var" dediğini anlattı. Melek İpek ifadesinde eşinin öldüğü gün yaptığı işkenceyi detaylı bir şekilde anlattı.

Çiftin iki çocuğu da iddianamede yer verilen ifadelerinde annelerinin anlattıklarını doğruladı.

'Eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdi'

"Sanığın eylemini kocasının haksız tahrik oluşturan pek çok eylemi sonucu gerçekleştirdiğinin aşikar olduğu" söylenen iddianamede, "Yine de yargılama aşamasında meşru müdafaa olup olmadığı hususunun mahkemece de ayrıca değerlendirilip takdir edilebileceği düşünülmektedir" denildi.

"Sanık, maktulün evden ayrıldıktan sonra silah temin etmek için uğraştığı, silahı da bulduğu, içine mermiyi yerleştirip hazır halde beklediği, kocası eve gelir gelmez de tereddütsüz şekilde ateş edip, öldürdüğü, dolayısıyla meşru müdafaa sınırının aşılmasını haklı görebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelen bir ateş etme söz konusu değildir" ifadesi kullanılan iddianamede şunlara yer verildi:

"Aksine sanık maruz kaldığı eziyetin kendisini getirdiği son aşamada hiçbir yetkili makama veya aile bireylerine haber vermeksizin maktule yaptıklarının karşılığını, cezasını kendisi vermek suretiyle eylemini gerçekleştirmiştir. Eylemini haksız tahrik altında gerçekleştiren sanık hakkında ceza indiriminin en üst hadden yapılması gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır."