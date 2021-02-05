Melek İpek: 27 gündür dayak yemedim...

7 Ocak’ta Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde, kendisine işkence eden ve ölümle tehdit eden eşi Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek, tutuklu kaldığı cezaevinde dün gece avukatıyla görüştü.

DHA'nın haberine göre, İpek'in “Dışarıda en çok kızlarıma sarılıp uyumayı özledim. Devletime ve onun adaletine güveniyorum. Burada 27 gündür hiç dayak yemedim ve ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat" dediği öğrenildi.

Antalya Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan 31 yaşındaki İpek'le konuşmalarını aktaran avukatı Ahmet Onaran, İpek'in “Gönderdiğiniz tüm mektupları ağlayarak okudum. Elimden geldiğince cevap veriyorum. Cevap yazamadıklarımdan benim için özür dile avukat bey, onlara selam söyle. Dışarıda en çok kızlarıma sarılıp uyumayı özledim, bir de patates kızartmasını. Ben devletime ve onun adaletine güveniyorum. Burada 27 gündür hiç dayak yemedim ve ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat" dediğini aktardı.