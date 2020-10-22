Melek Aslan'ın katili tutuklandı, azmettiren aranıyor

Diyarbakır'da 24 yaşındaki ablası Melek Aslan’ı sokak ortasında silahla vurarak öldüren Mustafa Aslan tutuklandı.

Ölmeden önce eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Melek Aslan’ın “Orhan bana ulaşamayınca aileme ulaşmış. Ne söylediğini bilmiyorum. Ailem benimle irtibatı kesti” dediği öğrenildi.

Adıyaman'dan Diyarbakır'a giderek ablası Melek Aslan'ı silahla vurarak öldüren Mustafa Aslan tutuklandı. Melek Aslan'ın ölmeden önce uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Orhan V. ise “azmettiricilik” suçlamasıyla aranıyor.

DHA'nın haberine göre, 24 yaşındaki Melek Aslan, Dicle Üniversitesi Matematik bölümünden mezun oldu. Üniversitede okuduğu sırada aynı bölümde okuyan Orhan V. ile tanıştı. Melek ve Orhan, üniversiteyi bitirdikten sonra evlenme kararı aldı ve gençler mezun olduktan sonra ailelerle tanıştı.

2 ay önce koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdı

Orhan V., Aslan'ı kıskançlık gerekçesiyle sürekli tehdit etmeye hatta şiddet uygulamaya başladı.

Aslan, ayrılmasına rağmen tehditlerine devam eden Orhan V.'den şikayetçi olarak 2 ay önce koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdı.

Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son olarak polise verdiği ifadesinde, "Orhan bana ulaşamayınca aileme ulaşmış. Ne söylediğini bilmiyorum. Ailem benimle irtibatı kesti" dediği öğrenildi.