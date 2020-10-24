Melek Aslan cinayetinin azmettiricisi gözaltına alındı

Melek Aslan cinayetinde azmettirici olduğu iddiasıyla ekiplerce aranan Orhan Vatansever, Sakarya'da gözaltına alındı.

DHA'nın habere göre, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir evde gözaltına alınan 35 yaşındaki Vatansever, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul’a oradan da Diyarbakır’a gönderildi.



Daha önce de Melek Aslan’ı iki kez darp eden ve bu sebeple hakkında işlem başlatılarak uzaklaştırma kararı alınan Orhan Vatansever’in, Melek Aslan’ın kardeşi Mustafa’yı ablasını öldürmesi için tahrik ettiği, ayrılmasına rağmen Melek Aslan'ı tehditlerine de devam ettiği ortaya çıkmıştı.

24 yaşındaki Melek Aslan, Diyarbakır’da erkek kardeşi Mustafa Aslan tarafından öldürülmüştü.

Mustafa Aslan tutuklanmıştı.