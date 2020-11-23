Melania Trump salgına rağmen Beyaz Saray'da parti veriyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın 30 Kasım'da Beyaz Saray'da kapalı mekanda parti vereceği haberi ABD basınında eleştiri konusu oldu.

ABC News'un haberine göre Melania Trump, 30 Kasım'da Beyaz Saray'da kapalı mekanda yapılacak "tatil resepsiyonu"na ev sahipliği yapacak.

ABD'li yetkililer Perşembe günü yaptıkları açıklamada vaka sayısındaki artışa karşı Şükran Günü'nde bir araya gelinmemesi ve akrabaları ziyaretten kaçınılması çağrısı yapmıştı.

Beyaz Saray'da Şükran Günü'nün ertesi günü düzenlenecek olan resepsiyon ise tepkilere yol açtı.

Reuters'ın aktardığına göre resepsiyonla ilgili Beyaz Saray'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.