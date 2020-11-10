Meksika’daki sel felaketinde 9 kişi öldü

Meksika’nın güneyindeki Tabasco eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerle ilgili İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, geçen hafta başından bu yana etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde çok sayıda ev, yol, köprüyle tarım alanı ve mahsulün zarar gördüğü duyuruldu. Afetin vurduğu Tabasco’da 9 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 9 bin kişinin de tahliye edildiği belirtildi.

Eyalette binlerce ev sular altında kalırken, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise sel riskini azaltmak için bölgedeki nehir yataklarını temizleyeceklerini kaydetti.

Meksika’nın güneydoğusundaki Chiapas eyaletinde etkili olan Eta kasırgasında da hafta sonu 20 kişi yaşamını yitirmişti.