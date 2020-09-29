Meksika'da kürtaj yasağına karşı protesto düzenleyen kadınlar polisle çatıştı

Meksika'nın başkenti Meksiko'da kürtajın yasallaşması talebiyle sokağa çıkan kadınlar polisle çatıştı.

Uluslararası Güvenli Kürtaj Günü'nde Meksiko'da protesto düzenleyen kadınlar, gösterilere kürtaj hakları hareketinin sembolü olan yeşil bandanayla katıldı.

Polisin gösterilere biber gazıyla müdahale etmesiyle birlikte protestocular, buna karşılık polise şişe ve boyayla birlikte molotof kokteyli fırlattı.

Bir polisin molotof kokteylinin kendisine isabet etmesi sonucu kısa bir süre alevlerle boğuştuğu ve alevlerin diğer polisler tarafından söndürüldüğü görüldü.

Meksika'da başkent ve Oaxaca eyaleti dışında kürtaj yasak durumda.