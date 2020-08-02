Meksika'da kartel lideri El Marro yakalandı

Meksika ordusu ve devlet güvenlik güçlerinin son yıllarda ülkedeki şiddet olaylarının artışından sorumlu tutulan suç örgütü lideri Jose Antoni Yepez’i yakaladığı açıklandı.

‘‘El Marro’’ (Balyoz) lakabıyla tanınan Yepez’in suç örgütlerinden kaynaklanan şiddetin en yoğun yaşandığı eyaletlerden biri olan Gaunajuato’da Pazar sabahı gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda yakalandığı bildirildi.

Guanajuato merkezli Santa Rosa de Lima kartelinin başında bulunan Yepez, eyaletin kontrolü için ülkenin en güçlü suç örgütlerinden biri olan ve geçtiğimiz günlerde üyelerinin ağır silahlı görüntüleri ile gündeme gelen Jalisco Carteli ile kanlı bir mücadele içindeydi.

Guanajuato savcılığı operasyonda rehin olarak tutulan bir iş adamının kurtarıldığını ve Yepez ile birlikte beş kişinin tutuklandığını kaydetti.