Meksika’da bara silahlı saldırı: 11 ölü

Meksika’da bir bara yapılan silahlı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Meksika'nın Guanajuato eyaletine bağlı Jaral del Progreso şehrinde bulunan La Cabaa del Toro adlı bara silahlı saldırı düzenlendi.

11 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili Guanajuato Eyalet Başsavcılığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, barda ölenlerden 4'ünün kadın olduğu aktarıldı.

Yerel kaynaklar iki çete arasında silahlı çatışma yaşandığını iddia etti.

Temmuz ayında Guanajuato'daki bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezine silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlenmiş, saldırıda 24 kişi yaşamını yitirmişti.

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