Meksika lideri Obrador’dan Trump’a: Bize sömürge muamelesi yapmadınız

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, ABD Başkanı Donald Trump ile yeni ABD-Meksika-Kanada ticaret anlaşması USMCA’nın yürürlüğe girmesinin ardından ortak bir deklarasyona imza attı.

Anlaşmanın 1 Temmuz’da yürürlüğe girmesini kutlamak üzere ilk resmi yurtdışı ziyaretini ABD’ye yapan Obrador, dün Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında “Anlaşma üç ülkenin entegrasyonu anlamına geliyor” dedi.

Trump’a “Bize egemenliğimizi ihlal edecek hiçbir şey dayatmadınız” diyen Obrador, “Bize sömürge muamelesi yapmadınız” diye de ekledi.

Meksika Komünist Partisi "Yeni NAFTA" olarak da bilinen ve 1 Temmuz’da yürürlüğe giren anlaşmanın emperyalist niteliğine vurgu yapmış ve tüm Kuzey Amerika işçi sınıfı için, ABD’li, Meksikalı ve Kanadalı işçiler için, bölgede çalışmakta olan çokuluslu işgücü için zararlı olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun Trump ile Obrador’un zirvesine katılmaması dikkat çekti. Trudeau daha önce yaptığı açıklamada Kanada’nın alüminyum ve çelikteki ek gümrük vergilerinden rahatsız olduğunu dile getirmiş, ayrıca üç ülkeyi de vuran koronavirüs “gerçeği”nden ötürü sağlık konusunda da kaygıları olduğunu söylemişti.

Trump yaptığı açıklamada Kanada ile “uygun bir zamanda” ayrı bir buluşmanın gerçekleştirileceğini söyledi ancak belirli bir tarih vermedi.