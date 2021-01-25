Meksika Devlet Başkanı López Obrador'a Covid-19 teşhisi konuldu

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador'a Pazar akşamı yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Resmi Twitter hesabından durumu duyuran Devlet Başkanı, semptomlarının hafif olduğunu ve tıbbi tedavi gördüğünü söyledi.

López Obrador, "Covid-19'a yakalandığımı bildirmekten üzüntü duyuyorum. Belirtiler hafif ama zaten tıbbi tedavi görüyorum. Her zaman olduğu gibi iyimserim. İlerleyeceğiz" diye yazdı.

Meksika Devlet Başkanı ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Pazartesi günü Rusya'nın Sputnik V aşısı konusunda planlı bir telefon görüşmesi yapmayı da içeren Başkanlık Sarayı'ndaki görevlerine devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Yo estaré pendiente de los asuntos públicos desde Palacio Nacional. Por ejemplo, mañana atenderé una llamada con el presidente Vladimir Putin porque, independientemente de las relaciones de amistad, existe la posibilidad de que nos envíen la vacuna Sputnik V. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2021

Lopez Obrador, "Tüm kamu işlerini Ulusal Saray'dan yürüteceğim. Yarın Başkan Vladimir Putin'le telefonda görüşeceğim çünkü dostane ilişkilerden bağımsız olarak bize Sputnik V aşısını gönderme olasılığı var" diye ekledi.

López Obrador, İçişleri Bakanı Dr. Olga Sanchez Cordero'nun günlük sabah brifinglerinde kendisini temsil edeceğini sözlerine ekledi.

Son verilere göre Meksika'da en az 1 milyon 752 bin 347 Covid-19 vakası kaydedildi ve 149 bin 084 kişi virüsten dolayı yaşamını yitirdi.

En çok etkilenen yer olan başkent Ciudad de México'de, yaklaşık 30 devlet hastanesi yüzde 100 kapasiteye ulaştıklarını bildirdi. Şehrin Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum Pardo, sakinleri kesinlikle gerekmedikçe dışarı çıkmamaya çağırdı.

Aralık ayında, Ciudad de México ve ülkenin geri kalanında alınan önlemler kapsamında sadece ulaşım, enerji, sağlık ve inşaat gibi temel sektörlerin açık kalması kararlaştırılmış ve kapalı mekanda yemek servisi yasaklanmıştı.